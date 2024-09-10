Український легіон у Польщі поки лишається ідеєю "на папері"

Журналісти дізналися, що офіційний рекрутинг добровольців до Українського легіону ще не почався і він досі залишається "ідеєю на папері".

Йдеться про легіон, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею на початку липня.

На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців. Проте згодом з’ясувалося, що "міністра або дезінформували, або спрацював "зіпсований телефон" і про офіційну реєстрацію на той момент ще не йшлося.

Наприкінці липня Василь Зварич, на той момент посол України у Польщі, казав про плани запустити проєкт до початку серпня.

Польща нібито була готова почати навчання рекрутів ще з 1 серпня, але набір і досі не розпочався. На сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

https://t.me/ShrikeNews/17007

Новости портала «Весь Харьков»