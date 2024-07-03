Український «зерновий коридор» залишається гарантом продовольчої безпеки світу

Центр стратегічних комунікацій пояснює

За 10 місяців роботи українського морського коридору ним скористалися 1300 суден. Україна експортувала 55 млн тонн вантажів.

▶ Минулого року, після одностороннього виходу росії із «зернових угод», Україна самотужки проклала тимчасовий морський коридор, який успішно функціонує і сьогодні.

▶ Незважаючи на російські атаки на портову інфраструктуру, український експорт з чорноморських портів майже повернувся до довоєнних об'ємів.

▶ Попри тягар повномасштабної війни з російським агресором, Україна продовжує виконувати місію гаранта продовольчої безпеки світу.

▶ Для підвищення безпеки критично важливої артерії забезпечення продовольством світових споживачів, Сили оборони України очистили північно-західну акваторію Чорного моря від російського флоту.

▶ Вдячні за підтримку партнерам. Зокрема, Туреччині, Румунії і Болгарії, які для підвищення безпеки судноплавства розпочали протимінні операції у Чорному морі.

Джерело: https://t.me/spravdi/39814

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