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Український «зерновий коридор» залишається гарантом продовольчої безпеки світу

Український «зерновий коридор» залишається гарантом продовольчої безпеки світу

Центр стратегічних комунікацій пояснює

За 10 місяців роботи українського морського коридору ним скористалися 1300 суден. Україна експортувала 55 млн тонн вантажів.

▶ Минулого року, після одностороннього виходу росії із «зернових угод», Україна самотужки проклала тимчасовий морський коридор, який успішно функціонує і сьогодні.

▶ Незважаючи на російські атаки на портову інфраструктуру, український експорт з чорноморських портів майже повернувся до довоєнних об'ємів.

▶ Попри тягар повномасштабної війни з російським агресором, Україна продовжує виконувати місію гаранта продовольчої безпеки світу.

▶ Для підвищення безпеки критично важливої артерії забезпечення продовольством світових споживачів, Сили оборони України очистили північно-західну акваторію Чорного моря від російського флоту.

▶ Вдячні за підтримку партнерам. Зокрема, Туреччині, Румунії і Болгарії, які для підвищення безпеки судноплавства розпочали протимінні операції у Чорному морі.

Джерело: https://t.me/spravdi/39814

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