Умань готова принять паломников-хасидов, но не может обеспечить стопроцентную безопасность

Город Умань (Черкасская область) готов принять паломников на празднование Рош ха-Шана, но из-за ограниченного количества укрытий город не может обеспечить стопроцентную безопасность, сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

“Несмотря на продолжающуюся войну, регулярные обстрелы и призывы воздержаться от поездок, тысячи брацлавских хасидов, как и каждый год, планируют прибыть в Умань на празднование Рош ха-Шана”, – говорится в сообщении Госэтнополитики по результатам заседания межведомственной рабочей группы по подготовке к ежегодному паломничеству хасидов в Умань.

Отмечается, что первоочередные вопросы, которые решаются, включают: порядок пересечения границы Украины; обеспечение безопасности паломников; обустройство зоны паломничества в Умани; условия проживания и питания паломников; создание других надлежащих условий для выражения хасидами своих религиозных чувств.

Согласно сообщению, мэр Умани Ирина Плетнева подтвердила готовность города принять паломников, отметив, что обеспечено надлежащее санитарное состояние и разработан план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

“В то же время она отметила, что из-за ограниченного количества укрытий, необходимых для большого количества паломников, город не может обеспечить стопроцентную безопасность. Это создает значительные вызовы местным властям и требует максимальной координации усилий всех привлеченных сторон”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины призвало паломников-хасидов воздержаться от поездки в Умань (Черкасская обл.) на празднование Рош ха-Шана в 2024 году.

Также Черкасская областная военная администрация (ОВА) призвала хасидов воздержаться от паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана, но предпринимает меры для усиления безопасности.

Джерело: nigroll.com

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