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Уряд схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року

Уряд схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року

Уряд схвалив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди (НВВ2). Відповідне рішення Кабінет Міністрів України прийняв з техніко-юридичними правками сьогодні, 30 липня.

У документі закладена ціль – до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком.

Серед основних заходів досягнення такого показника в наступні 10 років:

● модернізація енергетичних та промислових підприємств;

● розвиток відновлюваних джерел енергії;

● заходи енергоефективності в усіх секторах економіки від виробництва, транспортування до споживання;

● термомодернізація будівель;

● збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсозберігаючих практик сільського господарства;

● електрифікація та оновлення транспорту;

● запровадження ієрархії управління відходами;

● збільшення лісистості та реформа управління лісовим фондом.

Стратегічні цілі щодо декарбонізації та послідовний підхід до їх досягнення є логічним продовженням євроінтеграційного курсу України.

Реалізація документа позитивно позначиться на стані природних ресурсів, зокрема дозволить зменшити забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів та земель.

“Зміна клімату стала однією з найбільш гострих світових проблем. Лише за останні кілька років в Україні і світі в рази збільшилась кількість аномальних погодних явищ, які призводять до загибелі людей та значних економічних втрат. У такій ситуації сценарій нічого не робити є найнебезпечнішим. Бездіяльність сьогодні може мати катастрофічні наслідки вже завтра. У тому числі, у вигляді шалених економічних збитків, які в сотні разів перевищуватимуть обсяг коштів, потрібних для поступового скорочення викидів. Тож Україна не залишиться осторонь трансформацій. І визначення реальних цілей кліматичної політики та їх досягнення – єдиний правильний вихід”, - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

За оцінками вчених, у наступні 10 років усі країни світу мають закласти основи для трансформації різних секторів економіки, аби зменшити викиди в атмосферу. І Україна, як частина світової спільноти, теж є активним учасником боротьби з глобальним викликом.

З аналітичним оглядом Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької Угоди можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/qQiyIIA

Источник: kmu.gov.ua

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