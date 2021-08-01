Уряд схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року

Уряд схвалив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди (НВВ2). Відповідне рішення Кабінет Міністрів України прийняв з техніко-юридичними правками сьогодні, 30 липня.

У документі закладена ціль – до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком.

Серед основних заходів досягнення такого показника в наступні 10 років:

● модернізація енергетичних та промислових підприємств;

● розвиток відновлюваних джерел енергії;

● заходи енергоефективності в усіх секторах економіки від виробництва, транспортування до споживання;

● термомодернізація будівель;

● збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсозберігаючих практик сільського господарства;

● електрифікація та оновлення транспорту;

● запровадження ієрархії управління відходами;

● збільшення лісистості та реформа управління лісовим фондом.

Стратегічні цілі щодо декарбонізації та послідовний підхід до їх досягнення є логічним продовженням євроінтеграційного курсу України.

Реалізація документа позитивно позначиться на стані природних ресурсів, зокрема дозволить зменшити забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів та земель.

“Зміна клімату стала однією з найбільш гострих світових проблем. Лише за останні кілька років в Україні і світі в рази збільшилась кількість аномальних погодних явищ, які призводять до загибелі людей та значних економічних втрат. У такій ситуації сценарій нічого не робити є найнебезпечнішим. Бездіяльність сьогодні може мати катастрофічні наслідки вже завтра. У тому числі, у вигляді шалених економічних збитків, які в сотні разів перевищуватимуть обсяг коштів, потрібних для поступового скорочення викидів. Тож Україна не залишиться осторонь трансформацій. І визначення реальних цілей кліматичної політики та їх досягнення – єдиний правильний вихід”, - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

За оцінками вчених, у наступні 10 років усі країни світу мають закласти основи для трансформації різних секторів економіки, аби зменшити викиди в атмосферу. І Україна, як частина світової спільноти, теж є активним учасником боротьби з глобальним викликом.

З аналітичним оглядом Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької Угоди можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/qQiyIIA

Источник: kmu.gov.ua

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