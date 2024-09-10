Уряд Швеції представив новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Швеції представив 17-й від початку повномасштабного вторгнення рф пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон (401,6 млн євро).

Пакет містить шість бойових катерів Combat Boat 90, ПЗРК Robot System 70, маскувальне обладнання для раніше переданої техніки, низку бронебійних і малокаліберних снарядів, безвідкотні гвинтівки і протитанкові міни, гранатомети з пострілами, захисне спорядження, шоломи та зимову форму.

Половина шведского пакета (https://www.government.se/press-releases/2024/09/new-military-support-package-to-strengthen-ukraines-defence-capabilities/) (2.3 из 4.6 млрд крон) пойдет на запчасти для Грипенов, чтобы отремонтировать их и возможно позже передать Украине.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50192

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