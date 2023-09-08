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Із 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік
Після цього виїзд для них за кордон обмежений.
Відповідні зміни до статті 1 закону про мобілізацію Рада внесла минулого року, нагадав член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
Поки що обмеження на виїзд з України діють щодо чоловіків призовного віку, а також окремих посад держслужбовців.
Водночас прикордонники поки не мають інформації щодо обмеження виїзду для жінок, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18846