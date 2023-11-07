За жовтень росіяни виготовили 115 високоточних ракет, всьо мають 870 − розвідка

росія упродовж жовтня виготовила 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Джерело: ГУР з посиланням на інтерв’ю Скібіцького інтерв’ю РБК-Україна

Деталі: За словами представника розвідки, серед цих 115 ракет:

● 40 крилатих ракет Х-101;

● 30 балістичних ракет "Іскандер-М";

● 20 крилатих ракет "Калібр";

● 12 крилатих ракет "Іскандер-К";

● 9 крилатих ракет Х-32;

● 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Загалом, за даними розвідки, у запасах росії є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Скібіцький вважає, що росіяни вичікують збільшення навантажень на енергосистему України, щоб почати знову бити по енергетиці.

Пряма мова представника ГУР: "Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду – росіяни вичікують падіння температури нижче нуля".

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Итого: 845

Собственно, как следует читать эти цифры без неуместной паники?

Для начала, вернёмся в 2022-й в самое начало энергетического террора – в октябрь. Тогда РОВ выпустили по Украине 245 ракет. Затем, в ноябре 197, декабре 281, январе 98, а в феврале 138.

Всего, за период энергетического террора 2022-2023 г.г. россия применила по Украине 954 ракеты. Самой массовой по применению была ракета Х-101/555/55, после неё КРМБ "Калибр".

В свою очередь, ракеты Х-22/32 массово, сотнями, например, никогда не применялись и не смогут применяться. Это обусловлено сложным процессом подготовки ракеты к применению, занимающему много времени, ограниченной дальностью эффективного применения, до 200 км и износом самих носителей, требующих после каждого вылета так же серьёзного обслуживания.

ОТРК «Искандер» мы сейчас регулярно видим в отчётах о пусках, но единичные случаи. Вначале полномасштабного вторжения в 2022 по Украине они запускались десятками, но уже как полтора года - единицами. Почему так экономят, имея их больше чем даже Х-101/555/55? Сложно ответить, но связано, видимо именно с привязкой к пусковым.

У россии на вооружении стоят 160 пусковых ОТРК «Искандер». Большинство из них в модификации с парным ракетным отсеком. То есть, только по этому показателю у россиян впритык ракет по общему количеству пусковых и боекомплекта к ним.

При этом, в зоне боевых действий в Украине у РОВ в распоряжении от 45 до 50 ОТРК «Искандер», то есть, как минимум они должны иметь заготовленный боекомплект из 100 ракет.

Конечно, кто-то может сказать, что не обязательно, чтобы пусковая была с БК и где-то в Калининградской области или во Владивостоке пусковые пустые и это правда. Но штатно – это неправильно и у такого ракетного комплекса всё сложнее, чем у Ту-95МС и Ту-22М3, с учётом расчёта боекомплекта, а потому, большинство из них должны быть всегда боеготовыми.

Думаю, из всего вышеизложенного каждый сделает вывод для себя сам. Я лишь привёл цифры и сравнения, а так же довёл несколько расширенную информацию, дабы кто-то перестал биться в панической истерике, а кто-то наоборот, погрузился в ещё большую депрессию. Каждый выбирает себе сам, в каких настроениях ему встречать зиму.

Stay Tuned и… Слава нації!

Джерело: pravda.com.ua, https://t.me/zloyodessit/20424

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