За січень–червень 2024 року в Україні надрукували 251 видань російською мовою загальним тиражем майже 223 тис. екземплярів

Це помітили у медіа «Скільки-скільки»

За даними Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», частка російськомовних книг, які видали за це час — 2,3%.

російська мова — перша за популярністю серед іноземних мов, якою видають книги в Україні. Її частка в загальному тиражу іноземною мовою становить 32%–33%. На другому місці — англійська. Для порівняння нею за I півріччя 2024 року в Україні надрукували 115 видань тиражем 44,6 тис. екземплярів.

Водночас кількість видань російською у порівнянні з I півріччям 2023-го зменшилась, але зріс загальний тираж. Тоді за цей час надрукували 331 видань тиражем 142 тис. ( 2,5% від виданих в Україні книг).

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49142

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