За українську незалежність мусимо подякувати:

- поетам-пророкам, які окреслили ідею української нації;

- українським інтелектуалам та просвітникам, які створили перші політичні й громадські організації;

- першим українським капіталістам, які зрушили урбанізацію;

- державним діячам і воякам УНР, що вперше досягли незалежності;

- їхнім політичним супротивникам-самостійникам по всьому спектру, від анархістів до комуністів, завдяки яким імперія формально стала федерацією, отже, з'явилася УРСР;

- митцям Розстріляного відродження / Червоного ренесансу, що створили сучасну українську культуру;

- українським інженерам і вченим, що створили українську промисловість;

- українським націоналістам і воякам УПА, що втілили своїм життям мрію про свободу;

- українським командирам і бійцям Червоної армії, що звільнили нашу землю від нацизму;

- вчителям, митцям, журналістам, професорам, які не дали зів'яти мові й культурі у задушливій радянській атмосфері;

- дисидентам, які пронесли й зберегли українську мрію й візію через духовну пустелю совка;

- націонал-демократам (так тоді це називалося), які створили рух за незалежність;

- всім тим, хто брав участь у мітингах, "живому ланцюзі" та інших заходах 1989-91;

- першим діячам української держави, які почали її розбудову;

- українським підприємцям, що підняли економіку та створили її пострадянський шар;

- священикам Української православної церкви Київського патріархату / Православної церкви України та Української греко-католицької церкви;

- всім учасникам трьох українських Майданів, які зберегли нашу демократію;

- громадським активістам всіх поколінь, що навчили нас силі горизонтальних зв'язків;

- політикам й урядовцям, що реформами збільшили силу України й наблизили її до Європи;

- українським дипломатам, що зв'язали нас зі світом;

- воякам Збройних сил України та інших Сил оборони;

- волонтерам, які завжди були поруч;

- кожному і кожній з вас за стійкість суспільства, без якої нічого б не було.

Викиньте з цього ланцюжка одну ланку - і незалежності би не було.

Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/47677

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