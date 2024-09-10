Заборона полоненим росіянам телефонувати додому не порушує Женевські конвенції
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати до рф.
▶️ Утримання російських військовополонених Україною відповідає Женевським конвенціям.
▶️ Натомість регулярно стають відомими факти страт росіянами українських військовополонених.
▶️ Після обмінів українські військовополонені повертаються додому хворими, виснаженими та свідчать про нелюдські умови утримання і катування. Ці факти добре задокументовані.
▶️ Українська сторона змушена реагувати на недотримання росією принципу взаємності у ставленні до військовополонених.
▶️ Заборона дзвінків російським військовополоненим не суперечить Женевським конвенціям, адже міжнародне гуманітарне право передбачає лише право на листування.
Джерело: https://t.me/spravdi/41433