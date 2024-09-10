Заборона полоненим росіянам телефонувати додому не порушує Женевські конвенції

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати до рф.

▶️ Утримання російських військовополонених Україною відповідає Женевським конвенціям.

▶️ Натомість регулярно стають відомими факти страт росіянами українських військовополонених.

▶️ Після обмінів українські військовополонені повертаються додому хворими, виснаженими та свідчать про нелюдські умови утримання і катування. Ці факти добре задокументовані.

▶️ Українська сторона змушена реагувати на недотримання росією принципу взаємності у ставленні до військовополонених.

▶️ Заборона дзвінків російським військовополоненим не суперечить Женевським конвенціям, адже міжнародне гуманітарне право передбачає лише право на листування.

Джерело: https://t.me/spravdi/41433

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