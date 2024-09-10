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Заборона полоненим росіянам телефонувати додому не порушує Женевські конвенції

Заборона полоненим росіянам телефонувати додому не порушує Женевські конвенції

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати до рф.

▶️ Утримання російських військовополонених Україною відповідає Женевським конвенціям.

▶️ Натомість регулярно стають відомими факти страт росіянами українських військовополонених.

▶️ Після обмінів українські військовополонені повертаються додому хворими, виснаженими та свідчать про нелюдські умови утримання і катування. Ці факти добре задокументовані.

▶️ Українська сторона змушена реагувати на недотримання росією принципу взаємності у ставленні до військовополонених.

▶️ Заборона дзвінків російським військовополоненим не суперечить Женевським конвенціям, адже міжнародне гуманітарне право передбачає лише право на листування.

Джерело: https://t.me/spravdi/41433

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