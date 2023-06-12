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Західні компанії, що залишилися в Росії, заплатять понад $850 млн "податку на війну"

Західні компанії, що залишилися в Росії, заплатять понад $850 млн податку на війну

Компанії з "недружніх" країн, які не пішли з країни-терористки Росії після початку широкомасштабного вторгнення в Україну, заплатять до 70 млрд руб (понад $850 млн) у вигляді "податку на війну". Як підрахувала "Новая газєта Європа", вивчивши фінансові звітності 100 найбільших іноземних компаній у Росії за минулий рік, чистий прибуток виріс у 68 з них. Сумарно показник збільшився на 54% - до 11 трлн руб.

У лідерах зростання чистого прибутку виявилася французька нафтогазова компанія Total, що заробила 269 млрд руб. При цьому Total продала частки щодо російських проектів і відмовилася від нафтових контрактів, але повністю з Росії не пішла.

На другому місці – британська паливна компанія British Petroleum, яка отримала понад 170 млрд руб чистого прибутку, а на третьому – Райффайзен банк із показником 141 млрд крб.

У топ-5 увійшла американська PepsiCo, яка займається виробництвом продуктів харчування і отримала минулого року 45 млрд руб чистого прибутку, що утричі більше, ніж у попередньому році.

Також у першу десятку за цим показником потрапили Japan Tobacco, Mondelez (з брендами Alpen Gold, Milka та Picnic), Mars, виробник паперу Mondi, Kia та Knauf.

Уряд Росії на початку цього року вимагав від компаній, які заробили більше 1 млрд руб чистого прибутку, внести до бюджету "добровільний" разовий збір. "Податок на війну", який знадобився через дефіцит федерального бюджету, що зростає, доведеться заплатити і компаніям з "недружніх" країн.

У цілому уряд РФ розраховує отримати 300 млрд руб у вигляді разових відрахувань. Розмір збору визначатиметься від надприбутків за 2021-2022 роки. Згідно з розрахунками "Новой газєти Європа", обсяг "податку на війну" для західних компаній у Росії складе від 33 до 67 млрд руб в залежності від терміну сплати.

За підрахунками Київської школи економіки (КШЕ), лише 7% західних компаній (241) повністю залишили Росію. Ще 10% призупинили операції, але залишають собі можливість відновити їх, а 41% продовжує працювати в колишньому режимі. Лише третина підприємств скоротили частину діяльності чи призупинили нові інвестиції.

Джерело: ukranews.com

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