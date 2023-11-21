Портал Delfi повідомляє, що Литва залучає армію для швидшого зведення «стіни». Свої паркани будують фіни й поляки. Україна зводить «паркан» з бульбофюрерщиною у Волинській області, - президент Зеленський особисто інспектував будівництво.

Ініціатива «Європейського валу» на кордоні з росією належить українському прем’єру Арсенію Яценюку. Сьогодні країни НАТО беруть український досвід та наш проєкт за основу.

В січні 22-го прикордонники відзвітували, що проєкт «Стіна Яценюка» успішно завершено.

російські окупанти у лютому 22-го не ризикнули піти через «Стіну», вдершися дорогами.

Цивілізований світ, зрештою, має обнести гадюшник периметром з електричним струмом на пару тисяч вольт.

Джерело: https://t.me/u_now/118803

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