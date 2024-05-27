«Західні країни хочуть примусити Зеленського погодитися на перемовини». Це – фейк

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Брехня: для того, щоби переконати президента Зеленського сісти за стіл переговорів з росією, союзники Києва готують погоджені дипломатичні заходи. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали кремля.

Правда: партнери України підтримують Київ у прагненні справедливого миру, формула якого буде обговорюватись на Глобальному саміті миру у Швейцарії в червні. Поширена пропагандою заява є відвертою брехнею і пересмикуванням фактів.

Крім того, військова допомога, яку Україна отримує від США і країн Євросоюзу, є найкращим свідченням підтримки України.

Держави-партнери не мають жодного наміру «примушувати» Київ до припинення опору агресору, про що так полюбляють фантазувати у кремлі.

Джерело: https://t.me/spravdi/38887

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