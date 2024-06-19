Західні союзники не повинні залишити без наслідків дії Пекіна, що надає значну технологічну допомогу росії у її війні проти України, заявив Єнс Столтенберг, виступаючи у Вільсонівському центрі у Вашингтоні.

За словами Столтенберга, 90 відсотків мікроелектроніки, яку використовують росія в останні два роки, - китайського походження. Вона застосовується для різних озброєнь. Китай також співпрацює з росією у розвитку супутникових технологій.

«Китай роздмухує найбільший з часів Другої світової війни військовий конфлікт у Європі, водночас він намагається підтримувати добрі відносини з Європою... Пекін не може мати і те, й інше. У якийсь момент. якщо Китай не змінить курс, союзники повинні змусити його розплатитися», - наголосив Генсек НАТО.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19744

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