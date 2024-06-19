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Західні союзники не повинні залишити без наслідків дії Пекіна

Західні союзники не повинні залишити без наслідків дії Пекіна

Західні союзники не повинні залишити без наслідків дії Пекіна, що надає значну технологічну допомогу росії у її війні проти України, заявив Єнс Столтенберг, виступаючи у Вільсонівському центрі у Вашингтоні.

За словами Столтенберга, 90 відсотків мікроелектроніки, яку використовують росія в останні два роки, - китайського походження. Вона застосовується для різних озброєнь. Китай також співпрацює з росією у розвитку супутникових технологій.

«Китай роздмухує найбільший з часів Другої світової війни військовий конфлікт у Європі, водночас він намагається підтримувати добрі відносини з Європою... Пекін не може мати і те, й інше. У якийсь момент. якщо Китай не змінить курс, союзники повинні змусити його розплатитися», - наголосив Генсек НАТО.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19744

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