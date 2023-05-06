Заходу варто готуватися до поглиблення відносин росії і Китаю у довгостроковій перспективі

Про це пише британський аналітичний центр (RUSI).

На думку аналітиків, на тлі зростаючого тиску Заходу країни прагнутимуть союзу, проте на заваді офіційному союзу стають побоювання Пекіна щодо прагнення рф до силового вирішення питань і зміни міжнародних кордонів.

І війна проти України посилила ці побоювання.

Тим не менш, у тій чи іншій формі такий союз стане стрижнем для формування "антизахідної" коаліції.

Захід має підготуватися до такого сценарію і зрозуміти, що штовхає ці дві країни до об'єднання, вважають аналітики.

Джерело: https://t.me/znua_live/91428

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