Захоплення Києва — це єдиний варіант, який задовільнить Путін - Foreign Affairs

Після України він може атакувати члена НАТО — Естонію або Латвію, — пише в аналітичній статті Foreign Affairs

Видання повідомляє, що якщо росія розпочне другу кампанію із захоплення української столиці, то, скоріш за все, почнеться наступ з Білорусі, як це було взимку 2022 року, який включатиме просування російських військ біля Чорнобильської АЕС.

Багато хто в Москві вважає, що цього разу, коли армія РФ зміцниться, а резерви України ослабнуть, їхня країна може перемогти.

На думку російської еліти, українці просто занадто втомилися, щоб вибудувати ще одну запеклу оборону.

"Російські олігархи не бояться ядерного конфлікту, оскільки вважають, що НАТО не наважиться відповісти. На їхню думку, НАТО буде охоплено такою панікою і хаосом, що взагалі мало що зможе зробити. Подібна провокація може виявитися особливо корисною для росії напередодні президентських виборів у США", — йдеться в статті

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56104

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