Заклади охорони здоров’я накопичили на рахунках 17 млрд гривень - Мінфін

Станом на 1 січня 2021 року залишки коштів на рахунках 2 437 закладів охорони здоров’я, які надають послуги за програмою медичних гарантій, становили 16,9 млрд гривень. Це майже на 7 млрд грн більше ніж залишки закладів на початку четвертого кварталу 2020 року (для 2220 закладів).

Про це наголосив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Половина цих коштів (8,4 млрд грн) накопичилась на рахунках лише 106 закладів охорони здоров’я (4% від загальної кількості). З них 4,9 млрд грн – на рахунках закладів, що надають екстрену медичну допомогу. Загалом таких закладів 25 (по одному в кожній області та м. Києві), і всі вони мали залишки, що перевищували 85 млн грн. Найбільші залишки коштів, понад 300 млн грн були на рахунках 6 центрів екстреної медичної допомоги, таких як:

КНП Харківської обласної ради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"‒ 486,4 млн грн;

КНП Львівської обласної ради "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ‒ 379,2 млн грн;

КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ‒ 346,2 млн грн;

КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради" ‒ 340,4 млн грн;

КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Одеської обласної ради" ‒ 319,8 млн грн;

КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" (Донецька обл.) 318,9 млн гривень.

«Мінфін постійно отримує багато звернень щодо дефіциту коштів на реалізацію програми медичних гарантій. Водночас ми бачимо тенденцію до збільшення обсягів залишків коштів на рахунках медичних закладів. Це свідчить про те, що не всі наявні кошти використовуються ефективно для надання якісної та доступної медичної допомоги. Мінфін закликає до максимальної ефективності використання державних коштів. Зі свого боку, спільно з МОЗ та НСЗУ ми продовжуємо працювати над збільшенням ефективності використання коштів у системі охорони здоров’я в цілому, щоб люди могли отримувати дійсно якісні медичні послуги без необхідності здійснювати доплати з власної кишені», - наголосив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Детальна інформація про залишки коштів на рахунках закладів охорони здоров’я наведена в інфографіці:

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»