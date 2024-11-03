Закордонні активи рф продовжують блокуватись на користь України

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Окружний суд Гельсінкі наклав арешт на активи росії у Фінляндії обсягом в десятки мільйонів доларів за позовом «Нафтогазу України». Арештовані загалом понад 40 об’єктів.

- Оскільки росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи, – зазначив керівник компанії Олексій Чернишов.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Арбітражний суд у Гаазі зобов’язав рф виплатити компенсацію «Нафтогаз України» у розмірі $5 млрд за «незаконну експропріацію активів» в Криму у 2014 році.

Чернишов тоді назвав це рішення «ключовою перемогою на енергетичному фронті» і сказав, що «очікує на нові рішення на користь України». Ось вони і надходять.

Джерело: https://t.me/spravdi/42612

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