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Запад вичікує...

Запад вичікує...

"Нам потрібно надати підтримку Україні зараз, у тому числі військову, тому що це єдиний спосіб переконати росію, що вони повинні сісти і вести переговори сумлінно та поважати Україну як суверенну незалежну державу в Європі. Ми знаємо, що те, чого Україна може досягти за цим столом, повністю залежить від сили на полі бою".

Це 1 січня сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Звучить нібито правильно, але "є одне але". Надання підтримки не "єдиний спосіб переконати росію". Є, наприклад, пряма участь військ НАТО. Смішно те, що поки західні лідери сором'язливо відводять погляд коли згадується про таку перспективу, кацапи вже давно, завдячуючи своїй пропаганді, впевнені в тому що саме НАТО в Україні і воює.

Є інші варіанти. Економічні, зокрема, невибірковий підхід введення санкцій. Політичні, наприклад, прямі перемовини з Китаєм. Диверсійні, коли йде полювання на ключових, або найбільш впізнаваних представників країни-агресора.Нарешті, комбо різних варіантів. Але повторюся - закінчення війни значно наблизила би пряма участь військ країн Альянсу.

Поки ж виглядає так, що Захід готовий погодитися на невизначенну кількість жертв серед українців заради своєї моральной чистоти, що їх дії йдуть суто у відповідь. Хоча відверто кажучи, що це дає? Планктон на росії почне ставитися до ЄС та США з більшою повагою? Можна сказати, що саме захищаються, а не виборюються принципи? Що відповідь виглядає благородніше ніж проактивна позиція? Слова, слова...життя розумовими конструкціями замість життя в житті.

А поки цього усвідомлення не відбулося, шахеди будуть шастати по ночах в небі (саме зараз йобнуло поруч, дяка ППО). Захід буде давати зброю яку зможе чи не пожаліє. ЗСУ будуть перетворювати русню на фарш. А політики суходрочить, розмірковуючи про засоби "переконання" росії.

Х#йло ж, у свою чергу, яке не заслуговує навіть на натяк розуміння, оскільки перетнув межу, бреше, камуфлюючи примітивні загарбницькі наміри місією, буде з цікавістю спостерігати за цим Марлезонським балетом, розуміючи, що можна робити ще якусь херню. Спостерігаючи поки наші партнери (велика їм дяка за техніку та гроші) відкуповуються від України, лякаясь вступити у цивілізаційну війну з новим гітлером, розраховувая на якісь інші матерії, окрім єдиної правильної в розмові з рф - сили та сміливості.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7934

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