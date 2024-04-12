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Запеклий противник незалежності та спотворювач образу українця: як булгаков культивував ненависть у своїх творах

Запеклий противник незалежності та спотворювач образу українця: як булгаков культивував ненависть у своїх творах

Найвідомішим твором булгакова, де сценою виступають події Української революції, є роман «Белая гвардия», за якою було створено п’єсу «Дни Турбиных».

Літературознавці зазначають, що роман має характер автобіографічного. Він просякнутий зневагою до прагнень України мати свою незалежну державу, а вся боротьба українців за незалежність як від «білих», так і червоних характеризується як «оперетка».

Сам образ українців передає ставлення колишньої колоніальної еліти до «тубільців»: як до «селян-мужиків», обов’язково в «шароварах», що відкидає можливість сприйняття українців в інших соціальних сферах, без явно виражених етнографічних ознак.

Висміюється й українська мова, що є далеко не ознакою інтелігентності, а навпаки – обмеженості та ксенофобії.

Джерело: https://t.me/spravdi/37886

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