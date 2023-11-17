Защищают ли "мангалы" современные танки от дронов и что показал опыт войны в Украине

Когда на российских танках впервые появились металлические конструкции, получившие прозвище "курятник" или "мангал", их многие подняли на смех. И хотя основной замысел был понятен (защита верхней полусферы башни от ударов сверху – с учетом опыта 44-дневной войны в Карабахе), реализация и общая концепция оставляли желать лучшего.

Но прошло некоторое время, началась полномасштабная война в Украине, а россия не только не отказалась от этих "козырьков" на танках, но теперь их варят, помимо рембатов РОВ, непосредственно российские заводы, ставящие "мангал" как обязательную опцию даже для танка Т-90 "Прорыв". Помимо этого, "козырьки" стали применять ВСУ и даже ЦАХАЛ.

Так что же получается: зря смеялись, а россияне смотрели далеко в будущее? Не совсем так, но обо всем по порядку.

▶ ️Мангал мангалу рознь

Первое экранирование башни российских танков по типу "курятник" мы увидели в 2021 году. россияне стали устанавливать их на свои Т-72Б3 буквально сразу после завершения 44-дневной войны в Карабахе, в рамках которой армянская техника весьма эффективно уничтожалась воздушными средствами, в частности ударно-разведывательными БПЛА Bayraktar TB2.

Согласно первоначальной задумке российских конструкторов, "курятник" должен был защищать верхнюю проекцию танка от попадания ПТУР с однодиапазонной либо двухдиапазонной инфракрасной и мультиспектральной оптико-электронной ГСН, которые пикируют на цель под углами от 35 и более градусов. Речь идет в первую очередь о ракетах ПТРК Javelin, а также французских MMP и израильских Spike.

Но на самом деле это был дешевый самообман. Почему? А потому, что ПТРК Javelin захватывает не башню танка как таковую, а его теплоизлучающие участки, в первую очередь моторный отсек, во вторую очередь – пушку после совершения выстрела. То есть удар данных ПТРК направлен в одну из этих двух точек, но никак не в "курятник", размещенный на башне. В свою очередь, удар в моторный отсек либо в участок ствола приводит к одинаковому эффекту вывода ОБТ из строя.

И в самом начале полномасштабного вторжения в Украину это неоднократно доказывалось тем, что танки с "козырьками" без проблем уничтожались из ПТРК Javelin, а также получали удары посредством БПЛА Bayraktar TB2. На тот момент "мангалы" не спасали, но постепенно на арену боевых действий стало выходить новое средство поражения – дрон.

Для начала следует разделять между собой дроны, уничтожающие технику, на дрон-бомбардировщик и дрон-камикадзе. И вот именно против первых "козырьки" и проявили свою эффективность – если с умом сделаны, конечно.

Зачастую дрон-бомбардировщик осуществляет сброс на технику маломощного средства поражения, которое при попадании в люк способно полностью уничтожить даже танк. В свою очередь, "козырёк", не решетчатый, а сплошной, размещенный над башней, не позволяет гранате или иному средству поражения попасть на танк и в танк. Если же "мангал" и вовсе имеет правильную двухскатную форму, то боеприпас скатывается на землю, а не взрывается на самой надстройке (если его детонация осуществляется по времени, а не контактного типа).

То есть как средство защиты от дронов-бомбардировщиков применение "козырьков" вполне оправдано.

С другой стороны, от дрона-камикадзе, атакующего в борт и боковые полусферы башни и проекции корпуса, они не спасают. И тут важно понимать, что в условиях активных боевых действий именно такая адаптация и произошла. Дроны-бомбардировщики добивают технику сверху, когда есть такая возможность, а маневренные дроны-камикадзе таранят ее в незащищенные боковые проекции.

Самый яркий пример – это бравурное видео от 27 октября с российского телевидения о БМПТ "Терминатор-2", на котором был установлен "козырёк", а уже 4 ноября СБУ публикует видео, на котором дрон-камикадзе атакует аналогичную боевую машину в боковую проекцию.

Відео https://t.me/SBUkr/10249

Смысл "мангала" вновь утрачивается с учетом дальнейших тенденций.

▶ ️Украинский опыт в Израиле

Перед началом операции "Железные мечи" ЦАХАЛ стал устанавливать на свои танки и ББМ "мангалы", явно произведенные серийно в заводских условиях. То есть командование армии заранее рассматривало угрозу с воздуха как актуальную и использовало опыт войны в Украине. Но использовало, скажем так, не совсем эффективно.

Например, "козырьки" ЦАХАЛ можно условно разделить на два типа: решетчатые с покатыми краями и плоские-сплошные. И ко всем ним есть вопросы.

Например, решетчатые с покатыми краями имеют между решетками зазоры, позволяющие проникать средствам поражения прямоугольной или цилиндрической формы, например – "хаттабке" (ВОГ-17). Также в этом зазоре вполне может застрять, а не скатиться граната сферической формы.

Отдельный разговор о случае сброса кумулятивного выстрела в качестве средства поражения. Ведь израильские экраны имеют решетки не вертикально, а горизонтально размещенные к башне, то есть – они не "режут" выстрел, а лишь задерживают его, что абсолютно не мешает ему сработать штатно. Особенно если говорить об аналогах тандемного выстрела ПГ-7ВР.

Плоские-сплошные не позволят средству поражения проникнуть на броню, но отсутствие скатов может задержать его над техникой. Разрушительный эффект меньший, чем при попадании на саму технику, но при открытых люках или члене экипажа снаружи представляет опасность.

То есть вроде как опыт и учтен, и даже поставлен на серийное, заводское производство, но все же есть определенные недостатки, выглядящие не так критично только по одной причине – ХАМАС не применяют активно маневренные дроны-камикадзе и в целом в секторе Газа не наблюдается той массовости применения дронов, что в Украине. К тому же в условиях очень плотной городской застройки эффективнее применение других, более дешевых и простых средств поражения, нежели дрон.

▶ ️"Волнорез"

В сентябре этого года российский ВПК представил так называемую систему "Волнорез" – стационарный РЭБ в виде всенаправленной антенны, потребляемой мощностью 70 Вт и излучаемой 30 Вт, функционал которой – подавление в рабочих частотах 0,3-6 ГГц канала связи.

Согласно задумке ее создателей, данная система должна глушить дроны на расстояниях до 1 км.

На первый взгляд это решение проблемы дронов, но если задуматься, а сколько таких систем может себе позволить произвести в месяц ВПК россии?

Например, в среднем в месяц в зону боевых действий в Украине россия отправляет 150 танков. Может ли данное предприятие позволить себе каждую из этих боевых машин оснастить "Волнорезом"? Кроме того, угроза же не только для танков от дронов, но и ББМ, САУ, буксируемой артиллерии, РСЗО, автотранспорта.

При относительном вопросе о КПД данной системы уже стоит и вопрос о полноценном оснащении российской техники "Волнорезами", которые пока являются штучной продукцией.

Не стоит забывать и о том, что в дроны сейчас весьма активно интегрируется искусственный интеллект, позволяющий выполнять боевую задачу самостоятельно, даже в условиях полного радиоэлектронного подавления.

▶ ️Концепция тупика

В далеком 1961 году для танков Т-54 был создан комплект складывающейся круговой экранной сетчатой защиты "Шатёр". Данное изобретение должно было защитить Т-54, например, от коктейлей Молотова, гранат и прочих средств. Но даже тогда, когда Т-54 обувался в несуразный "Шатёр", это не было чем-то глуповатым и новым.

Первый "мангал" появился на самом деле в далеком 1916 году – именно тогда, когда пехота впервые столкнулась с необходимостью уничтожать нечто довольно неплохо бронированное. Но принципиально за более чем 100 лет данная техника не эволюционировала – в отличие от средств поражения.

В случае с российской концепцией – она просто не поспевает за тенденциями применения дронов. С учетом же их решений экранирование техники должно быть сплошным, а не ограничиваться только башней. Разумеется, такой архаичный подход неуместен. Альтернативой ему может быть только интеграция высокотехнологичных, компактных РЭБ в базовую комплектацию не только современных танков, но и всей техники.

Такую попытку российские оккупационные войска предприняли, создав "Волнорез", но пока он существует как мелкосерийный, штучный продукт, причем предназначенный исключительно для танков. А как же прочие ББМ? Линий производства недостаточно, и технологический процесс сложен настолько, что не позволяет данный концепт сделать по-настоящему массовым?

Но в то время, как на российских танках начинают ставить локальные РЭБ для борьбы с дронами, украинские специалисты внедряют в дроны искусственный интеллект (ИИ), позволяющий выполнять боевое задание даже в условиях непреодолимых помех или вовсе при обрыве канала связи.

И вот опять общая концепция не поспевает за тенденциями, а появляющиеся решения становятся лишь временным выходом из положения.

Из этого можно сделать лишь один вывод – ни одна из существующих концепций защиты от дронов для бронированной техники не является эффективной. И в целом изначальная концепция защиты, которая должна быть пассивной, устарела и неприемлема. Защита от подобных средств должна быть активной, то есть, по сути, сама являться средством поражения, реагирующим на угрозы.

Но с учетом таких требований необходимо пересматривать саму концепцию современного танка. Это сложно и энергозатратно. Не всем технически и технологически по силам. Но если так… тогда только "мангал", ну или старый забытый, но актуальный "Шатёр", который сложно назвать работающим.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Александр Коваленко

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