Завод «Маяк» і ще 42 компанії: Зеленський ввів у дію санкції проти рф, Китаю та Ірану
Термін дії запроваджених обмежень становить 10 років і вони набувають чинності з дня їхньої публікації – 19 вересня, йдеться на сайті очільника держави.
Відповідно до президентського указу №638, під санкції, зокрема, потрапили:
• громадянин Ізраїлю Джангорбан Хамід Резу і громадянин Китаю Фань Ян;
• четверо росіян – федорко олександр, дюгуров ігор, григорʼєва валентина та алімова лілія;
• військова частина й фірми, зареєстровані в татарстані в особливій економічній зоні «алабуга» (рф), де виробляють аналоги іранських БпЛА Shahed.
Згідно з указом №639, під санкціями опинилися:
• ТОВ «Завод суднової світлотехніки «Маяк»;
• казанський державний казенний пороховий завод.
Джерело: https://t.me/spravdi/41650