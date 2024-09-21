Завод «Маяк» і ще 42 компанії: Зеленський ввів у дію санкції проти рф, Китаю та Ірану

Термін дії запроваджених обмежень становить 10 років і вони набувають чинності з дня їхньої публікації – 19 вересня, йдеться на сайті очільника держави.

Відповідно до президентського указу №638, під санкції, зокрема, потрапили:

• громадянин Ізраїлю Джангорбан Хамід Резу і громадянин Китаю Фань Ян;

• четверо росіян – федорко олександр, дюгуров ігор, григорʼєва валентина та алімова лілія;

• військова частина й фірми, зареєстровані в татарстані в особливій економічній зоні «алабуга» (рф), де виробляють аналоги іранських БпЛА Shahed.

Згідно з указом №639, під санкціями опинилися:

• ТОВ «Завод суднової світлотехніки «Маяк»;

• казанський державний казенний пороховий завод.

Джерело: https://t.me/spravdi/41650

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