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Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок заявив, що очікує, що партнери нададуть Україні запрошення на вступ до НАТО у міжнародно визнаних кордонах.

Президент наголосив, що "який би шлях у нас не був", юридично "ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде".

Він окремо зазначив, що Україна не обговорює отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/52110

Новости портала «Весь Харьков»

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