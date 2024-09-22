Зеленський про інформацію WSJ щодо 80 тисяч загиблих: Брехня

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею дані видання The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих на війні з росією українських військових.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами у п'ятницю 20 вересня, повідомляє в суботу "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "80 тисяч? Це брехня.

Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно".

Що передувало: Американське видання The Wall Street Journal 17 вересня оприлюднило свою оцінку, згідно з якою, загальні втрати військових росії й України з початку повномасштабного вторгнення рф 2022 року могли перевищити мільйон.

Зокрема, як написало видання, "кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч, а поранених – 400 тисяч".

"Оцінки західних розвідок щодо російських втрат різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тисяч, а поранених – близько 400 тисяч", – ішлося також у публікації.

Народний депутат від партії "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки полковник СБУ Роман Костенко заявив, що дані The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих на війні з росією українських військових є завищеними.

Джерело: pravda.com.ua

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