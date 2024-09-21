Zетпомойные пропагандисты пугают россиян НАТО, с которым россия якобы воюет!

Такие постоянные вкиды кремль делает, чтобы народ не сомневался, что путин прав, начав войну против своих соседей.

Но по факту, рф воюет не с НАТО, а с Украиной и ее вооруженными силами. А помогают Украине в этом отдельные страны-партнеры, в том числе и члены НАТО.

Точно так же россии помогают ее близкие друзья-партнеры: исламский Иран с его полутеррористической идеологией, Северная Корея с ее сталинско-бериевским режимом 1937 года, недокапиталистический/псевдокоммунистический Китай с его диктаторской идеологией саранчи, пожирающей все вокруг, ну и прочие недемократические режимы.

С кем поведешься, от того и наберешься! НЕ так ли?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1882

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