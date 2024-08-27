Зʼявилось багато роботизованих систем, спрямованих на захист життя воїна, — Вадим Скібіцький

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі Апостроф TV прокоментував роль технологій у російсько-українській війні.

“Еволюція є. Зʼявилось багато роботизованих систем, безекіпажних систем, спрямованих на те, щоб захистити воїна, зберегти життя. І ця еволюція відбувається дуже швидко”, — сказав Вадим Скібіцький.

За його словами, високотехнологічні зразки зброї вимагають більше капіталовкладень. Водночас стрімкий розвиток військових технологій призводить до появи й більш дешевих, але не менш ефективних засобів ураження.

“Звільняти наші окуповані території потрібно в будь-який спосіб, використовуючи весь спектр наявної зброї, починаючи від високотехнологічної сучасної іноземного виробництва і закінчуючи усіма зразками того озброєння, яке на сьогодні виготовляє наш оборонно-промисловий комплекс”, — заявив представник ГУР МОУ.

Він наголосив, що Україна атакує лише військові обʼєкти держави-агресора.

“Порушувати плани, порушувати систему логістики, порушувати виробництво зброї рф можливо тільки нанесенням відповідних ударів. Навіть самі росіяни визнають те, що ми б’ємо тільки по військових об’єктах та об’єктах, які забезпечують ведення війни”, — зазначив Вадим Скібіцький

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Джерело: gur.gov.ua

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