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Знищення воєнного потенціалу росії є безумовним правом України на самооборону

Знищення воєнного потенціалу росії є безумовним правом України на самооборону

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по тяглових електропідстанціях у курській області.

▶ Атакуючи ворожу територію, Україна чітко дотримується міжнародного гуманітарного права та домовленостей із партнерами щодо обмежень на застосування наданого озброєння.

▶ російська промисловість працює на агресію проти України, а тому є законною воєнною ціллю. Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону.

▶ Уражені об’єкти забезпечували функціонування російської залізниці, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки окупаційної армії.

▶ Удари України по підприємствах нафтового сектору рф – дієве доповнення до міжнародних санкцій і сприяє наближенню миру.

▶ Це також справедлива відповідь на російський ракетний терор проти української енергетики.

Джерело: https://t.me/spravdi/40479

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