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ЗСУ можуть отримати системи ППО NOMAD від творців ЗРК NASAMS

ЗСУ можуть отримати системи ППО NOMAD від творців ЗРК NASAMS

Компанія Kongsberg вивела на ринок новий ЗРК NOMAD. З публікацій німецьких ЗМІ випливає, що Берлін планує закупити партію високомобільних систем ППО ближнього радіусу дії для потреб ЗСУ.

За даними Hartpunkt, ЗРК NOMAD було розроблено на замовлення збройних сил Норвегії. Він призначений для прикриття сухопутних військ під час маневрів. Пускова установка комплексу змонтована на гусеничному шасі виробництва FFG.

Зенітний ракетний комплекс дебютував на виставковому заході Eurosantory 2024 у Парижі. Він складається з бронемашини з високою прохідністю та модуля SHORAD, в якому поєднуються основні контрольні та командні функції NASAMS. Для виявлення цілей використовується радар AESA. Крилаті ракети, літаки та вертольоти перехоплюються за допомогою керованих ракет IRIS-T SLS виробництва Diehl.

Норвезька армія замовила шість комплексів, чотири з яких уже відвантажено. Бойові випробування ЗРК NOMAD пройшли наприкінці травня. Комплекс успішно вразив цілі двома ракетами.

Джерело: inforoom.com.ua

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