ЗСУ отримають найбезпечніші на планеті панцерники

Міноборони України дало добро на постачання в ЗСУ панцерників Buffalo MPV, які вважаються одними з найбезпечніших на планеті.

Оригінальна версія була розроблена для армії Сполучених Штатів. Броньовик належить до класу MRAP, що передбачає захист екіпажу від підриву мін і стрільби із засідок.

Унікальна конструкція Buffalo MPV охоплює V-подібне днище для розсіювання енергії вибуху і амортизувальні крісла для більшої безпеки.

Кодифікований в Україні панцерник є вдосконаленою версією південноафриканського броньовика CASSPIR, який масово використовувався у військових конфліктах у ПАР, Афганістані та Іраку. Ці авто заслужили безліч хвалебних відгуків за надійний захист екіпажу в умовах інтенсивних обстрілів і вибухів. За запевненнями розробників, випадків загибелі бійців всередині машини зафіксовано не було.

Клас захисту панцерника – STANAG 4569 (III рівень), що означає здатність витримувати вибухи, еквівалентні 20 кіло тротилу. Броньована капсула виготовлена з композитної броні та додатково захищена кумулятивними решітками. Вікна обладнані 15-сантиметровим куленепробивним склом. У наявності – 9-метровий маніпулятор із камерою і сенсорами для знешкодження вибухових пристроїв.

Buffalo MPV зараз перебувають на озброєнні американської, канадської, французької, італійської, британської та пакистанської армій. Терміни передачі панцерників на потреби ЗСУ не уточнюються.

Джерело: wheel-news.com

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