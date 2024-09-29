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Звіт, отриманий західними офіційними особами, вказує на те, що Китай постачав росії зброю для війни в Україні — The Times

Звіт, отриманий західними офіційними особами, вказує на те, що Китай постачав росії зброю для війни в Україні — The Times

Західні чиновники вважають, що вони мають докази того, що китайські компанії таємно постачали зброю до росії, що може призвести до значної ескалації участі Пекіна у війні в Україні.

За інформацією The Times, у новому звіті отриманому союзниками, вказується на те, що китайська компанія відправляє низку спеціально створених військових безпілотників до росії для випробувань, кінцевим пунктом призначення яких є Україна.

За словами західного чиновника, який не зміг розкрити назву компанії, угода відбулася минулого року.

Він заявив, що зараз вже є «чіткі докази того, що китайські компанії постачають росії летальну зброю для використання в Україні».

Джерело: https://t.me/znua_live/169042

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