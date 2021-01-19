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Прототип китайского поезда на магнитной подушке разгоняется до 620 км/ч

Прототип китайского поезда на магнитной подушке разгоняется до 620 км/ч

Инженеры из Юго-западного университета Цзяотун представили новый маглев и испытательный полигон длиной в 165 метров для тестирования будущего состава. Сверхскоростной поезд станет частью амбициозного плана Пекина по созданию быстрого железнодорожного сообщения между главными городами Китая. Рабочая версия поезда уже стабильно разгоняется до 620 км/ч, но в долгосрочной перспективе авторы проекта рассчитывают увеличить скорость до 800 км/ч.

Разработчики не раскрывают подробные спецификации своего поезда, но сравнивают маглев с аналогичной системой, которая сейчас тестируется в Японии. По словам руководителя проекта Дэна Чжигана, японская линия Тюо-синкансэн использует жидкий гелий для достижения сверхпроводимости при сверхнизкой температуре в -269°C. А китайская версия полагается на более эффективный и экономичный подход на основе жидкого азота. Такая технология снижает стоимость технологии в 50 раз.

«Жидкий гелий очень дорогой. Мы достигаем сверхпроводимости при немного более высокой температуре за счет использования жидкого азота — и это решение снижает стоимость до одной пятидесятой», — заявил Чжиган.

Прототип поезда из Чэнду также левитирует с места — в отличие от японского маглева, который сначала разгоняется, а затем отрывается от монорельса. Более того, представленный поезд, построен из углеродного волокна и, по подсчетам Юго-западного университета, в среднем весит в два раза меньше высокоскоростных японских аналогов.

Ориентировочная стоимость строительства магнитной линии для поезда составит от $38,6 млн. до $46,3 млн. за один километр. Для сравнения, производство и укладка дорог для менее быстрых, но все еще скоростных составов, сейчас обходится в $30,9 млн. Инженеры также отметили, что стоимость строительства может снизиться, если линии на магнитной подвеске войдут в массовую эксплуатацию. При этом Чжиган не торопится называться сроки реализации нового маглева — ученые считают, что технология еще может быть улучшена, а на исправление некоторых недочетов уйдет около шести лет.

Примерные сроки, названные китайскими инженерами, совпадают с планами конкурентов из Central Japan Railway Company. Магнитная линия Тюо-синкансэн будет проложена между Токио и Нагоей до конца 2027 года, максимальная скорость японского маглева на этой ветке составит 505 км/ч.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: Китай, поезд

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