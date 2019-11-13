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АМКУ відкрив ще одну справу проти групи Косюка

АМКУ відкрив ще одну справу проти групи Косюка

Антимонопольний комітет не виявив обґрунтованих причин для підвищення цін на курятину виробництва групи "МХП" у липні-серпні 2017 року, тому відкрив проти групи ще одну справу за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку.

Про це повідомляє АМКУ.

При цьому, Комітет зафіксував фактори, які можуть вказують на неефективне функціонування ринку, а саме - введення обмежувальної політики щодо дистриб'юторів, субдистриб'юторів і партнерів.

З огляду на це, комітет у червні 2019 року розпочав розгляд справи щодо МХП про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім цього, АМКУ оцінив ринок первинної реалізації курячого м'яса, як висококонцентрований.

"Найбільшим та найпотужнішим учасником ринку є Група "МХП" (Миронівський хлібопродукт), яка має структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища з частками 55% у 2016 році, 46% у 2017 році та 45% у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У червні Антимонопольний комітет розпочав розслідування дій групи "МХП" Юрія Косюка на ринку курятини за ознаками зловживання монопольним становищем.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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