Економіка_тижня: відновлення промисловості, Національна економічна стратегія-2030 та роздрібна торгівля у 2020 році

Промислове виробництво продовжує виходити на стійкий тренд відновлення. У грудні 2020 року відбулося зростання на 4,8% у порівнянні з груднем 2019 року. Додаткові стимули від Уряду, а також позитивна динаміка цін на зовнішніх ринках, сприятимуть тому, що у 2021 році промисловість продовжить зростати.

Роздрібна торгівля за підсумками 2020 року зросла на 8,4% проти 2019 року. Саме споживчий попит став одним із головних драйверів відновлення економіки вже з ІІІ кварталу 2020 року. Завдяки зростанню мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень з 1 січня, а також зростанню середніх зарплат до 13,6 тисячі гривень цьогоріч — споживчий попит буде залишатися одним із ключових елементів відновлення економіки на 4,6% в цього року.

За програмою пільгових кредитів «5-7-9» вже видано 18,5 млрд гривень дешевих позик. Програмою скористалися майже 8 тисяч підприємств по всій країні. Важливо, що з 2021 року Уряд розширив відповідну програму, і тепер нею повноцінно може скористатися середній бізнес із річною дохідністю до 20 млн євро. Також уже в першому кварталі цього року має повноцінно запрацювати програма портфельних гарантій для МСБ, що має сприяти подальшому здешевленню кредитних ресурсів для наших підприємців.

Цього тижня дали старт публічному обговоренню Національної економічної стратегії-2030, яка стане дорожньою картою на шляху України до клубу економічно успішних держав. Першою темою нашої дискусії стали інвестиції та розвиток ринку капіталу. Напрацьовано низку ініціатив, імплементація яких дасть змогу створити привабливу екосистему для внутрішнього та зовнішнього інвестора. Дякую всім, хто долучився до розроблення стратегії та всім присутнім за конструктивну й професійну дискусію. Детальніше із напрацюваннями можна ознайомитись за посиланням

Источник: facebook.com / Денис Шмигаль﻿

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