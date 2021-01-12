Geely переманила шеф-дизайнера Bentley

Штефан Зилафф в декабре минувшего года покинул пост шеф-дизайнера Bentley, который занимал с июля 2015 года. Причина проста: китайцы из Geely предложили Зилаффу занять место Питера Хорбери, уходящего на заслуженный отдых. Это значит, что Штефан будет из шведского Гетеборга (позже из Шанхая) руководить стилистами марок Geely, Lynk & Co, Geometry, LEVC, Terrafugia, Proton и Lotus. Компания Bentley нехотя подтвердила уход специалиста и пообещала найти ему замену уже в январе.

Англичанин Питер Хорбери десятый год управляет примерно тысячей дизайнеров Geely в Швеции, Великобритании, США, Китае и других странах. Но возраст даёт о себе знать: 27 января Хорбери отпразднует 71-й день рождения. Вероятно, он сохранит за собой роль наставника и консультанта.

Наблюдатели считают переход Зилаффа повышением, ведь марка Bentley недавно утратила самостоятельность, сделавшись «дочкой» Audi, тогда как китайский конгломерат обладает одним из крупнейших портфолио в автопроме и усиливается с каждым днем.

Продажи брендов Geely и Lynk & Co в 2020-м, несмотря на пандемию, достигли 1 320 217 единиц, превысив годовой план. Цель на 2021-й — 1,53 млн машин (+16%). Зилафф приступит к работе в Geely примерно через три месяца, после отпуска.

Источник: www.avtomir.ua/

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