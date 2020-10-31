Жнива-2020: В Україні вже зібрано майже 52 млн тонн зерна

Станом на 29 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали основних культур на рівні 68,7 млн тонн з площі 21,5 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 51,9 млн тонн з площі 13,2 млн га (86% до прогнозу).

У розрізі культур зібрано:

проса – 239,5 тис. тонн з площі 147,7 тис. га (98%);

гречки – 99,5 тис. тонн з площі 77,3 тис. га (98%);

соняшнику – 11,9 млн тонн з площі майже 6 млн га (94%);

сої – 2,3 млн тонн з площі 1,1 млн га (85%);

кукурудзи – 16,05 млн тонн з площі 3,4 млн га (62%).

Цукрових буряків накопано 4,4 млн тонн на площі 105,6 тис. га (49%).

Так, за останній тиждень найбільші обсяги урожаю зібрані у Чернігівській (254,5 тис. тонн), Хмельницькій (191 тис. тонн), Вінницькій (166,9 тис. тонн), Житомирській (165,5 тис. тонн), та Кіровоградській (163,3 тис. тонн) областях.

Источник: me.gov.ua

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