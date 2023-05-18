Канадська компанія Sanctuary представила мультифункціонального робота-гуманоїда Phoenix

Розробники повідомили, що їхні роботи оснащені складними руками з 20 ступенями свободи, "які можуть зрівнятися зі спритністю рук людини та тонкими маніпуляціями із запатентованою тактильною технологією, що імітує дотик".

Phoenix призначений для робіт загального призначення та здатний виконувати безліч завдань, включаючи підйом та перенесення предметів, збирання виробів та обслуговування клієнтів.

Робот працює на платформі Carbon від Sanctuary AI, яка є хмарною системою штучного інтелекту, що дозволяє Phoenix вчитися та адаптуватися до навколишнього середовища. Робот також оснащений різними датчиками, у тому числі камерами, мікрофонами та датчиками сили, які дозволяють йому взаємодіяти з навколишнім світом.

**Світ Термінаторів — фантастика, що практично стала реальністю.

Джерело:

Відео: Sanctuary AI

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