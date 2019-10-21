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Літак флагмана українського легкого літакобудування встановив світовий рекорд

Літак флагмана українського легкого літакобудування встановив світовий рекорд

Подвійний рекорд у селищі Воронів встановив син найвідомішого авіаконструктора України на літаку Аеропракт-40.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Рівне вечірнє.

Напередодні син відомого авіаконструктора Юрія Яковлєва – Тимофій встановив рекорд з дальності перельоту на фіксованій кількості пального.

Надлегкий літак виробництва «Аеропракт – 40» пролетів 229 км – від Воронова до Бородянки, що під Києвом. При цьому пілот витратив не 10 літрів пального, а 8,5. Цей політ став рекордним згідно з даними Міжнародної авіаційної федерації.

Сам Юрій Яковлєв телефоном розповів, чому обрав аеродром у Воронові:

“Летіти з Воронова зручно, адже ми обирали маршрут по прямій. Трикутні маршрути ми літаємо у себе, у Макарівському районі, під Києвом. Сприяла погода, західний вітер. Такі рекорди добре встановлювати за сприятливої погоди, коли бабине літо.

Мій син Тимофій летів із нашим інженером Тарасом. Бак заповненими на 10 літрів, і пілотам вдалось зекономити 1,5 літра пального.

Вперше для фіксації рекорду ми запросили представників Книги рекордів України. До нас були люди, які намагалися пролетіти 183 км на легкому літаку, маючи 10 літрів пального. Ми ж пролетіли 229 кілометрів і при цьому зекономили 1,5 літра пального”, – підкреслив авіаконструктор.

До слова, торік в той самий час Юрій Яковлєв з донькою встановив рекорд з дальності польоту, щоправда, за іншим маршрутом.

Українське підприємство з виготовлення надлегкої авіації «Аеропракт» продає літаки моделей А-22 та А-32 до 40 країн світу під маркою «Виготовлено в Україні». За минулий рік підприємство виготовило 96 надлегких літаків.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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