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Мінцифра допоможе підприємцям успішно управляти фінансами в кризовий період

Мінцифра допоможе підприємцям успішно управляти фінансами в кризовий період

Освітній серіал «Фінансова грамотність для підприємців» допоможе потенційним та діючим підприємцям покращити свої навички з управління фінансами у власному бізнесі.

Міністерство цифрової трансформації України у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), представили освітній серіал «Фінансова грамотність для підприємців».

Курс виявився популярним на порталі Дія.Бізнес, тож тепер він опублікований ще й порталі Дія.Цифрова освіта. https://osvita.diia.gov.ua/courses/finansova-gramotnist-dla-pidpriemciv

Освітній серіал містить 20 серій і охоплює теми:

● Вибір правової форми підприємства та податкової системи

● Що таке виручка

● Обговорюємо операційні витрати

● Що таке EBITDA підприємства та чому вона важлива

● Говоримо про операційний прибуток та чистий прибуток, і як їх рахувати

● Чим відрізняються прибуток і гроші

● Чому прибуток не дорівнює грошам і що таке «касові розриви»

● Що таке баланс і чому він важливий

● Навіщо потрібна фінмодель та її різні сценарії

● Що таке точка беззбитковості

Підготовка освітнього серіалу стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів в рамках чотирирічного проєкту IFC «Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні», який реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF). До представлення на платформі Дія.Цифрова освіта курс був опублікований на порталі Дія.Бізнес.

Источник: thedigital.gov.ua

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