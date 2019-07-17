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Міноборони стверджує що купує снаряди 152-мм дешевше ніж у ДАХК «Артем»

Міноборони стверджує що купує снаряди 152-мм дешевше ніж у ДАХК «Артем»

Фото: «Укроборопром» Віробництво 152-мм снарядів для гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та САУ 2С5 «Гіацинт-С»

Міністерство оборони України уклало державний контракт на постачання 152-мм снарядів за найнижчою ціною, запропонованою одним із постачальників.

Таку відповідь було оприлюднено прес-службою МО у відповідь на інформацію щодо відсутності закупівель снарядів в ДАХК «Артем».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

«Відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з наявних комплектуючих до пострілу, Міністерством оборони України було укладено державний контракт на постачання 152 мм снарядів за найнижчою ціною, запропонованою одним із постачальників», – відзначили у прес-службі, додавши, що ЗСУ «забезпечені боєприпасами даного калібру в належному обсязі».

Також там повідомили, що раніше з метою забезпечення Збройних Сил України пострілами калібру 152 мм, Міністерством оборони України укладені спільні рішення на розробку пострілів із вітчизняними підприємствами, у тому числі з ДАКХ «Артем».

Міноборони стверджує що купує снаряди 152-мм дешевше ніж у ДАХК «Артем»

Великокаліберні снаряди (152 та 155 мм) виробництва ДАКХ «Артем» на виставці військової техніки У Києві на Михайлівській площі 23 серпня 2018 року у День державного прапора напередодні Дня Незалежності України

Під час виконання зазначених робіт підприємствами було розроблено відповідний вид боєприпасів, які пройшли визначальні відомчі випробування та допущені до експлуатації у ЗСУ.

«Міністерство оборони України готове до укладання державних контрактів на закупівлю пострілів у зборі калібру 152 мм за реалізованими спільними рішеннями із зазначеними підприємствами, у тому числі з ДАКХ «Артем», відповідно до чинного законодавства», – наголосили у Міністерстві оборони.

Міноборони стверджує що купує снаряди 152-мм дешевше ніж у ДАХК «Артем»

Макет 152-мм снаряду ОФ-29 для гармат 2А36 «Гіацінт-Б» та 2С5 «Гіацінт-С» та його ТТХ від компанії «Рубін-2017» представлені на виставці «Зброя та Безпека-2019»

Нагадаємо, минулої неділі Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін в інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ повідомив, що ДАКХ «Артем» досі не має замовлень на виготовлення снарядів від Міністерства оборони України й нова лінія з виробництва снарядів стоїть без роботи.

Також він розповів, що придбати такі снаряди у закордонних постачальників з 2015 року не вдалося. Однак «йде робота з приватними виробниками, які декларують, що можуть виробляти снаряди».

Міноборони стверджує що купує снаряди 152-мм дешевше ніж у ДАХК «Артем»

Макети та ТТХ 152-мм снарядів ОФ-22, ОФ-64 «Тиша» та 155-мм снаряду М107 для САУ«Богдана» від компанії «Рубін-2017». «Зброя та Безпека-2019»

Варто зазначити, що у відповіді МО не вказується постачальник снарядів. Однак практично повну номенклатуру снарядів калібру 152-мм (ОФ-22 для САУ 2С3 «Акація», ОФ-64 «Тиша» для гармати 2А65 Мста-Б та САУ 2С19 Мста-С, та ОФ-29 для гармат 2А36 «Гіацінт-Б» та 2С5 «Гіацінт-С») у минулому році представляла приватна компанія «Рубін-2017». Проте наразі не відомо якими виробничими потужностями вони володіють і чи здатні виробляти такі боєприпаси в належній кількості.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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