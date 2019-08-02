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Мінсоцполітики: понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі

Мінсоцполітики: понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі

Близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, повідомило Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За експертними оцінками на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремий період – від 7 до 9 млн осіб», – розповіли в Мінсоцполітики.

Водночас, за даними Державної служби статистики України за 2015-2017 роки, кількість трудових мігрантів у віці 15-70 років становила 1,3 млн осіб, що на 10,3% більше, ніж за минулий період обстеження (у 2010-2012 роках).

На думку відомства, трудовій міграції українців сприяють намагання європейських країн (таких, як Польща, Чехія, Німеччина) спростити процедуру працевлаштування професійних кадрів з України.

«Наразі попитом користуються висококваліфіковані робітники (газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду), а також фахівці в галузі фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичні працівники тощо», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

У відомстві розповіли, що станом на 1 липня існувало 1917 компаній, які мають ліцензію Міністерства соціальної політики на посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном. У 2018 вони знайшли роботу для 97,1 тис. українців.

Найбільші потоки трудової міграції були до Кіпру (19,2 тис.), Польщі (12,5 тис.), Німеччини (10,6 тис.), Великої Британії (7,9 тис.) та Греції (7 тис.).

Із загальної кількості за кордоном 92% складали чоловіки. До виїзду за кордон 40% трудових мігрантів з України працювали у сфері транспорту, складському господарстві, поштовій та кур’єрській сфері, у переробній промисловості (12%) та на будівництві (11%), розповіли в Мінсоцполітики.

Источник: radiosvoboda.org

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