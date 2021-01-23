Мобільні оператори втратили мільярди через пандемію. Що тепер буде з тарифами?

Телекомунікаційний ринок недорахувався мільярдів гривень через коронавірус. Найбільші втрати – від надання послуг роумінгу. Як "Київстар", Vodafone та lifecell планують компенсувати недоотримані доходи і чи не позначиться це на тарифах.

Самоізоляція більшості країн, скорочення туристичної галузі, економічна криза і загальна невизначеність негативно вплинули на доходи мобільних операторів.

У компанії "Київстар" підрахували, що через пандемію український телеком-ринок втратив 3 млрд грн.

Особливо сильно коронавірус вдарив по валютних надходженнях від роумінгу, який займає суттєву частку в загальній структурі доходів українських мобільних операторів.

За оцінками фахівців "Vodafone Україна", у 2020 році за цією статтею гравці ринку недорахувалися 1 млрд грн. Падіння порівняно з 2019 роком становить 60%.

Разом з тим наприкінці грудня українські мобільні оператори попередили своїх клієнтів про підвищення тарифів у 2021 році.

Чи означає це, що оператори намагатимуться поділити ці втрати із споживачами телеком-послуг, що може призвести до чергового подорожчання?

ЕП звернулася до зв'язківців, щоб з'ясувати, як вони планують компенсовувати втрату мільярдних доходів.

* Доходи від роумінгу впали удвічі

Закриття кордонів багатьма країнами світу навесні 2020 року через пандемію коронавірусу одразу призвело до двократного падіння доходів мобільних операторів від роумінгу.

"Доходи "Київстару" від роумінгу у 2020 році зменшилися приблизно на 60% порівняно з 2019 роком. Навесні було найбільше падіння, а з літа відбулися часткове відновлення подорожей та, відповідно, збільшення використання роумінгу абонентами. Це світовий тренд, характерний для всіх мобільних операторів", – зазначили ЕП в компанії "Київстар".

"За нашими оцінками, ринок недоотримав близько 1 мільярда гривень доходів від роумінгу через пандемію та карантинні заходи. Ми зафіксували різке падіння доходів за результатами квітня, коли отримали на 80% менше доходів від роумінгу, ніж у березні", – повідомили в компанії "Vodafone Україна".

У lifecell дохід від роумінгу знизився майже вдвічі. Найбільше зниження було в період літніх відпусток 2020 року.

Традиційно українці подорожували за кордон та користувалися роумінгом з квітня до серпня, а у 2020 році цей період був затишшям на ринку подорожей та роумінгу, констатують у компанії.

За всю історію мобільного зв'язку мобільні оператори у світі вперше зіткнулися з таким масштабним падінням доходів від роумінгу. Протягом останніх п'яти років доходи лише зростали. Особливо інтенсивне зростання почалося з 2018 року, коли українці отримали можливість подорожувати країнами Шенгенської зони без віз.

Разом з тим, як зазначають у "Київстарі", ринок уже адаптувався до змін і показує позитивну динаміку.

* Чому підвищили тарифи на початку року

У грудні 2020 року мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв'язку "Укртелеком" анонсували підвищення вартості пакетів послуг для низки тарифних планів у 2021 році.

Чи пов'язане це підвищення з падінням доходів від роумінгових послуг? Мобільні оператори заперечують прямий зв'язок.

У "Київстарі" кажуть, що лише оновили умови кількох старих тарифів.

"Наші абоненти почали використовувати більше мобільного інтернету, більше телефонувати на номери інших операторів та за кордон, – розповідають у "Київстарі". – Лише за останній рік трафік зріс на 50% та 10% відповідно, тому ми запропонували їм додатковий обсяг послуг, а вартість зросла незначно".

У компанії також нагадують про рекордні інвестиції в будівництво 4G по всій Україні. Обсяг інвестицій щороку становить 5 млрд грн.

У "Vodafone Україні" кажуть, що значне падіння доходів від роумінгу – не єдиний фактор, який впливає на собівартість мобільного зв'язку. Щороку навантаження на мережу зростає, за останній рік – у 1,4 разу. Через це компанія інвестує в розширення ємності мережі та покриття.

Відповідно, зазначають у компанії, оператор вимушений частину інвестицій покривати шляхом підвищення тарифів.

У травні 2020 року "Vodafone Україна" попередила про підвищення тарифів на 20%, зокрема через "практично повну відсутність доходів від роумінгу".

"На зростання ціни для абонентів вплинуло кілька факторів, найголовніший з них – постійні інвестиції та роботи над розширенням ємності 4G-мережі, підключення нових населених пунктів до швидкісного мобільного інтернету", – кажуть у lifecell.

* Чи подорожчає мобільний зв'язок у 2021 році

На початку 2021 року мобільні оператори підвищили вартість лише деяких тарифних планів, однак вони не очікують значного зростання.

"Вартість мобільного зв'язку в Україні – одна з найменших у світі, але ми не очікуємо значного зростання", – запевняють у "Київстарі".

"Ціна буде змінюватися через великі інвестиції операторів в інфраструктуру. Але якщо подивитися на середні витрати абонентів (ARPU) "Київстару" в третьому кварталі 2020 року, то за рік вони зросли лише на 9 гривень", – кажуть у компанії.

У "Vodafone Україні" стверджують, що тенденція 2021 року – це не підвищення ціни, а зміна тарифів відповідно до нових тенденцій у користуванні та попиті на послуги.

Є тенденція зниження вартості мегабайта, адже мобільним інтернетом стали користуватися більше й частіше, що збільшило обсяг інтернет-трафіку в тарифах. У Vodafone за 2020 рік ціна гігабайта знизилася на 12%.

lifecell на початку 2021 року змінив вартість семи тарифних планів з близько 80-ти. Вартість послуг у них зросла в середньому на 20-25 грн.

У компанії наголошують, що на зростання цін для абонентів вплинуло кілька факторів, найголовніший з них – постійні інвестиції та роботи над розширенням ємності та географії 4G-мережі.

"Подальшої зміни вартості пакетів послуг для абонентів найближчим часом не планується, але це також залежить від багатьох економічних факторів", – підсумовують у lifecell.

Зростання тарифів мобільних операторів на тлі падіння доходів від роумінгу відбувається не лише в Україні. Напередодні інформаційно-аналітичне агентство Content Review повідомило, що послуги зв'язку в Росіїї у 2021 році подорожчають на 15%.

Источник: internetua.com

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