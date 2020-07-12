Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 74

Найбільшу вітроелектростанцію у Європі почнуть будувати у Запорізькій області у жовтні

Найбільшу вітроелектростанцію у Європі почнуть будувати у Запорізькій області у жовтні

Норвезька компанія NBT у жовтні розпочне будівництво вітрової електростанції "Зофія" загальною потужністю 792,5 МВт у Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

У грудні 2019 року між Запорізькою ОДА та компанією NBT було підписано договір про співпрацю, в рамках якого були досягнуті домовленості про залучення інвестиції в інфраструктуру області.

Загальна сума інвестиції планується в розмірі 1,2 млрд євро. Повідомляється, що після завершення будівництва проєкт стане найбільшою в Європі береговою вітровою електростанцією.

Реалізація проєкту планується до кінця 2022 року. Фінансування проєкту "Зофія" здійснюється за допомогою банку JPMorgan та із залученням світових фінансових інституцій та експертів.

За словами регіонального менеджера компанії Влада Казака, у 2019 році компанія NBT придбала проєкт будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської та Кирилівської територіальних громад в Запорізької області (проєкт "Зофія") .

"Розроблена проєктна документація, отримано висновки про вплив на довкілля. Підписано угоди про виконання генеральних підрядних робіт із китайською корпорацією СЕТ.

Проводяться роботи із коригування проєктних та дозвільних документів у зв’язку із зміною постачальників вітрогенераторів та збільшення їх потужності", - йдеться у повідомленні.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Члени сімей померлих від COVID-19 медичних працівників отримають гарантовану державою допомогу
Сегодня 11:20    13
Объем денежных переводов заробитчан сократился на 20%
Сегодня 10:40    48
Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА
Сегодня 09:37    122
Максим Степанов: Я – категоричний противник закриття лікарень, їх можна перепрофілювати чи створити нові плани розвитку, але не закривати
Сегодня 09:12    81
Денежная масса в Украине в июне возросла на 2,2%
Сегодня 09:00    74
Нові тарифи на передачу електроенергії коштуватимуть підприємствам Укроборонпрому додаткових 77 млн грн щорічно
Сегодня 08:12    77
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 липня
Сегодня 06:43    66
Максим Степанов: Заробітна плата лікаря в Україні повинна стартувати від 20-25 тис. грн
Сегодня 06:32    98
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:11    135
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    96
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 