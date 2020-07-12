Найбільшу вітроелектростанцію у Європі почнуть будувати у Запорізькій області у жовтні

Норвезька компанія NBT у жовтні розпочне будівництво вітрової електростанції "Зофія" загальною потужністю 792,5 МВт у Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

У грудні 2019 року між Запорізькою ОДА та компанією NBT було підписано договір про співпрацю, в рамках якого були досягнуті домовленості про залучення інвестиції в інфраструктуру області.

Загальна сума інвестиції планується в розмірі 1,2 млрд євро. Повідомляється, що після завершення будівництва проєкт стане найбільшою в Європі береговою вітровою електростанцією.

Реалізація проєкту планується до кінця 2022 року. Фінансування проєкту "Зофія" здійснюється за допомогою банку JPMorgan та із залученням світових фінансових інституцій та експертів.

За словами регіонального менеджера компанії Влада Казака, у 2019 році компанія NBT придбала проєкт будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської та Кирилівської територіальних громад в Запорізької області (проєкт "Зофія") .

"Розроблена проєктна документація, отримано висновки про вплив на довкілля. Підписано угоди про виконання генеральних підрядних робіт із китайською корпорацією СЕТ.

Проводяться роботи із коригування проєктних та дозвільних документів у зв’язку із зміною постачальників вітрогенераторів та збільшення їх потужності", - йдеться у повідомленні.

Источник: elektrovesti.net

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