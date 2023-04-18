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Немного о том, почему новая ракета Илона Маска Starship — это очень круто

Немного о том, почему новая ракета Илона Маска Starship — это очень круто

До сегодняшнего дня американская ракета 1967 года «Сатурн-5» была крупнейшей по величине, массе, мощности и грузоподъёмности из всех созданных на данный момент человечеством ракет. Она была высотой в 110 метров (примерно 35-этажный дом), весила почти 3 тысячи тонн, могла отправить к Луне трех человек и почти 50 тонн. Стоимость ее разработки на сегодняшний день с учетом инфляции составляла астрономические 42 миллиарда долларов, а один запуск обходился в 1,16 миллиарда долларов. И конечно же эта ракета была одноразовой.

Starship выше на 10 метров и весит не три, а пять тысяч тонн. Стоимость разработки — всего около 5 миллиардов долларов (в десять раз дешевле, чем олимпиада в Сочи). С дозаправкой в полете ракета может отправить к Луне или к Марсу не 50, а 150 тонн. Ракета многоразовая. Стоимость первого запуска около 150 миллионов долларов, но если все будет нормально, она опустится до 2-3 миллионов долларов.

Немного о том, почему новая ракета Илона Маска Starship — это очень круто

И самое крутое — Starship может долететь до любой планеты нашей Солнечной системы с экипажем до 100 человек. И вернуться обратно.

Напомню, что российское телевидение называло Маска мошенником и главным шарлатаном XXI века. Напомню также, что Роскосмос анонсировал российскую базу на Луне в 2015 году, а спустя пять лет обещал уже добывать там гелий-3 для термоядерных реакторов. Нооскоп вам в руки и сопло на шею.

Сегодняшний полет пока отложен по техническим причинам, но пожелаем Маску удачи. Он сейчас продвигает вперед все человечество.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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Темы: космос, США

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