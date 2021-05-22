НКРЕКП планує зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до жовтня

НКРЕКП планує анулювати результати річних аукціонів НЕК «Укренерго» на розподіл міждержавного перетину для імпорту електроенергії з РФ та Білорусі в ОЕС України та обмежити до нуля значення потужності, які планується виносити на місячні та добові аукціони; такі норми можуть діяти до 1 жовтня 2021р.

Відповідний проект постанови НКРЕКП опублікований на сайті комісії, він має бути розглянутий на засіданні 26 травня.

«Анулювати результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціону кошти, сплачені за пропускну спроможність, що розподілена на річних аукціонах на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства», - йдеться в проекту постанови.

Також комісія планує обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в ОЕС, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах до 0 МВт.

Комісія зробила виключення лише для ліній класом напруги 0,4-110 кВ, які знаходяться на кордонах і забезпечують живлення тупикових прикордонних регіонів.

Разом з тим, прес-центр регулятора на сторінці в соцмережі Facebook звернув увагу на важливість забезпечення безпеки поставок електроенергії та, відповідно, вугілля для роботи теплової генерації.

«У цьому контексті обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), має розглядатись виключно в комплексі заходів, що направлені на забезпечення безпеки постачання електроенергії, зокрема, в частині дотримання встановлених графіків накопичення вугілля виробниками електричної енергії для підготовки до осінньо-зимового періоду», - йдеться у повідомленні регулятора.

НКРЕКП доручила компаніям-операторам ТЕС кожного місяця забезпечувати запаси вугілля на рівні, який затверджений Міненерго, щоденно надавати інформацію про запаси до НЕК «Укренерго», остання компанія має звітувати регулятору.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»