Президент подписал закон о домашних солнечных станциях

Президент Владимир Зеленский подписал закон (№10357), который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый" тариф на электроэнергию, отпущенную в сети. Такая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Законопроект понадобился после принятия обновленного закона о поддержке возобновляемой энергетики. Депутаты увеличили разрешенную мощность домашних солнечных станций с 30 до 50 кВт, однако - такие станции можно строить только на крышах и фасадах капитальных зданий. В результате, станции до 30 кВт, построенные на земле, оказались вне закона .

Также непонятной была ситуация с СЭС мощностью до 30 кВт, которые еще не были введены в эксплуатацию. По словам владельцев станций, местные операторы распределительных сетей отказывали им в присоединении к сетям и оформлении "зеленого" тарифа.

А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), не смогла пересмотреть тарифы даже для уже построенных и введенных в эксплуатацию станций и продлила для них тарифы, действовавшие до принятия нового закона.

Верховная Рада приняла законопроект , регулирующий статус станций мощностью 30 кВт, 11 июля, а 22 июля законопроект направлен на подпись президенту.

Напомним, с 2014 года украинцы могут присоединять свои придомовые электростанции в распределительных электросетей и получать "зеленый" тариф за продажу излишков производства.

Источник: elektrovesti.net

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