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Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу

Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу

Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.

Про це повідомляє кореспондент ЕП.

"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.

Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.

За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.

Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Кабінет міністрів планує цього тижня провести зустріч з тютюновими компаніями для обговорення "тютюнової" правки.

Источник: epravda.com.ua

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