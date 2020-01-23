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Созданы яблоки, которые можно хранить больше года

Созданы яблоки, которые можно хранить больше года

Созданы яблоки, которые можно хранить больше года — при этом они не теряют свои качества и сохраняют вкус. Селекция заняла около 20 лет
В США ученые вывели новый сорт яблок Cosmic Crisp, который можно хранить до года в холодильнике. Они уже поступили в продажу.

Освоение этого сорта заняло 20 лет и стоило $10 миллионов.

Фермеры в штате Вашингтоне получили эксклюзивное право на его выращивание в течение следующих 10 лет. Сейчас в штате есть около 12 миллионов яблонь этого сорта, а его выращивание запрещено за пределами Вашингтона.

Источник: rusjev.net/

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