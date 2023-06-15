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SpaceX успешно вернула на Землю уже 200 ракет. Компания запускает по две ракеты в день

SpaceX успешно вернула на Землю уже 200 ракет. Компания запускает по две ракеты в день

В понедельник, 12 июня, SpaceX запустила две миссии: ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой из 52 спутников Starlink и еще одну в рамках миссии Transporter-8 с 72 мини-спутниками.

Спутники Starlink были выведены на низкую околоземную орбиту, где они присоединятся к более чем 4000 орбитальных спутников Starlink, которые обеспечивают высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет с малой задержкой для примерно 1,5 млн пользователей по всему миру.

Между 1-й и 100-й успешной посадкой первой ступени SpaceX прошло 5 лет и 11 месяцев — 2191 день. Между 100-й и 200-й — 1 год и 5 месяцев или 538 дней.

SpaceX успешно вернула на Землю уже 200 ракет. Компания запускает по две ракеты в день

За матеріалами: ixbt.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: космос, США

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