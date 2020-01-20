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«Стопроцентная трагедия»: Илон Маск раскритиковал сверхтяжелую ракету Boeing

«Стопроцентная трагедия»: Илон Маск раскритиковал сверхтяжелую ракету Boeing

Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал сверхтяжелую ракету Space Launch System, разработкой которой занимается компания Boeing. Бизнесмен считает ракету неудачной.

– Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия, — заявил он.

Вероятно, Маск намекает на ракету Falcon Heavy, которую разработала SpaceX. У нее, в отличие от SLS, два многоразовых боковых ускорителя и одна многоразовая центральная ступень. То есть, в этой ракете компании Маска удалось максимально реализовать принцип многоразовости.

Разрабатываемую корпорацией Boeing сверхтяжелую ракету и раньше активно критиковали по причине переносов сроков запусков, а также дороговизны. Стоимость программы SLS оценивают в 35 миллиардов долларов, стоимость одной ракеты — в 1,6 миллиарда, а в случае серийного заказа — в 800 миллионов.

Первый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX состоялся 6 февраля 2018 года. Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома центра имени Кеннеди в штате Флорида. На борту судна находится личный автомобиль Илона Маска - Tesla Roadster красного цвета. В его салоне играет композиция Space Oddity Дэвида Боуи.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: космос, США

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