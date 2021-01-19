Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 70

Суд в Харькове взыскал в бюджет миллионы гривен за незаконную вырубку леса

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск руководителя Харьковской местной прокуратуры № 1 в интересах государства в лице государственой экологической инспекции в Харьковской области к ГП «Гутянское лесное хозяйство» о взыскания более 7 млн грн, причиненных убытков за нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Государственной экологической инспекцией в Харьковской области была проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в хозяйственной деятельности государственного предприятия. По результатам проверки были выявлены самовольные вырубки деревьев Гутянского лесничества: 345 дубов, 408 деревьев пород осина, клен, липа, ясень. Составлены сведения перечня пней незаконно срубленных деревьев, в которых указано количество, породы, состояние и диаметры пней. Также установлен факт повреждения деревьев до степени прекращения роста.

Лесничеством не было обеспечено надлежащее использование лесных ресурсов, находящихся в постоянном пользовании лесхоза, что привело к незаконной вырубки деревьев и ущербу на общую сумму более 7 млн грн.

«Согласно ст.69 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» установлено, что вред, причиненный вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, подлежит компенсации в полном объеме», – пояснили в пресс-службе суда.

С целью добровольного возмещения вреда Государственой экологической инспекцией было отправлено претензию Гутянскому лесному хозяйству в Харьковской области, однако добровольно ущерб не возмещен.

Учитывая наличие факта нарушения ответчиком законодательства об охране растительного мира, суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать с Государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» в более 7 млн грн.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Протидія адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією: результати роботи прокуратури за 2020 рік
Сегодня 08:52    40
Газовики розповіли, чому треба вчасно сплачувати за доставку газу (ВІДЕО)
Сегодня 08:33    72
Змінився номер «гарячої лінії» Департаменту реєстрації
Сегодня 07:41    98
Для харьковчан резко подешевел газ
Сегодня 07:14    304
На Крещение в Харькове не будут выделять дополнительные бригады “скорой”, спасатели обустроят посты у полыней
Сегодня 06:46    116
На Харківщині за вихідні зафіксували 12 випадків обмороження
Сегодня 06:27    109
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    170
Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
18.01.2021 14:10    178
Справу за підозрою заступника керівника Офісу Президента має розслідувати НАБУ – рішення суду
18.01.2021 10:19    230
Крупнейший рынок Харькова переходит на украинский язык
18.01.2021 08:34    436
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 