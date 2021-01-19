Суд в Харькове взыскал в бюджет миллионы гривен за незаконную вырубку леса

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск руководителя Харьковской местной прокуратуры № 1 в интересах государства в лице государственой экологической инспекции в Харьковской области к ГП «Гутянское лесное хозяйство» о взыскания более 7 млн грн, причиненных убытков за нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Государственной экологической инспекцией в Харьковской области была проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в хозяйственной деятельности государственного предприятия. По результатам проверки были выявлены самовольные вырубки деревьев Гутянского лесничества: 345 дубов, 408 деревьев пород осина, клен, липа, ясень. Составлены сведения перечня пней незаконно срубленных деревьев, в которых указано количество, породы, состояние и диаметры пней. Также установлен факт повреждения деревьев до степени прекращения роста.

Лесничеством не было обеспечено надлежащее использование лесных ресурсов, находящихся в постоянном пользовании лесхоза, что привело к незаконной вырубки деревьев и ущербу на общую сумму более 7 млн грн.

«Согласно ст.69 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» установлено, что вред, причиненный вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, подлежит компенсации в полном объеме», – пояснили в пресс-службе суда.

С целью добровольного возмещения вреда Государственой экологической инспекцией было отправлено претензию Гутянскому лесному хозяйству в Харьковской области, однако добровольно ущерб не возмещен.

Учитывая наличие факта нарушения ответчиком законодательства об охране растительного мира, суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать с Государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» в более 7 млн грн.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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